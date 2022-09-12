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  • Beşiktaş hem Başakşehir'e hem Umut Meler'e nasıl yenildi? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş hem Başakşehir'e hem Umut Meler'e nasıl yenildi? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

''Maç başladığında işin rengi belli olmuştu. Beşiktaş oynamak, Başakşehir oynatmamak istiyordu.''

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 21:05
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 21:06
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın hem Başakşehir'e hem Umut Meler'e nasıl yenildiğini açıkladı

Beşiktaş hem Başakşehir'e hem Umut Meler'e nasıl yenildi? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ SPOR

Beşiktaş tempoyu yükseltmek istiyor, Başakşehir düşürmek istiyordu. Beşiktaş direkt atak yapmak istiyor, Başakşehir kendi sahasında kalecisiyle birlikte top çevirip, zaman geçirmek istiyordu. Kısaca Başakşehir öncelikle Beşiktaş'ın sistemini bozmayı hedefleyip, rakibinin her maçında yaptığı ilk 30 dakikadaki baskılı futbolunu kırmak istiyordu.
Bunu da başardı konuk ekip. Düşünün, Beşiktaş koskoca ilk yarıda kaleyi bulan sadece bir şut atabildi. Bu yarıda NKoudou'nun kanatlardan götürüp etkili olduğu pozisyonlar vardı bir kaç tane. NKoudou'nun karşısındaki Ömer Ali Şahiner, faullerle durdurmaya çalıştı rakibini. Buna hakem de göz yumdu dersek yalan olmaz. Bir pozisyonda NKoudou'nun suratına gelen tokadında herkes herhalde şimdi Ömer Ali sarı kart görecek diye beklerken hakem faul bile vermedi. NKoudou'nun tedavisinden sonra hava atışıyla başlattı oyunu.
Bir de Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyon vardı ki; en azından bir incelenmesi gerekmez miydi? Meler buna da gerek görmedi.
Buna rağmen Beşiktaş pozisyona girmedi mi; girdi. 40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak topu kornere çeldi.
İlk yarıda Başakşehir Beşiktaş'ın hem oyununu, hem de sinirini bozmuştu.
İkinci yarı yine aynı tempoda sürerken, Valerien Ismael'in ilk hamlesi geldi. 57'de Muleka'nın yerine Redmond'u aldı oyuna. Emre Belözoğlu'nun da buna karşılık hamleleri gecikmedi. Ömer Ali'nin yerine Çaicara'yı aldı NKoudu'nun karşısına. Enteresandın, Ömer Ali'ye bir türlü kart göstermeyen Meler, Çaicara'ya ilk faulünde sarıyı çıkardı. Adam da şaşırdı, çıkan arkadaşının onca faulüne rağmen sarı kart görmemesine ve kendisinin hemen kart görmesine.
Her zaman dediğim gibi... Beşiktaş'ın defansı sıkıntı. Tayyip Talha'yı transfer etmesine, kenarda da Montero durmasına rağmen ille de Necip'i oynatan Ismael, bunun faturasını da ödetti Beşiktaş'a. Maç içinde bir kaç kez hatalı pas veren Necip, bunların en can alıcısını 70'te verdi. Topu Keny aldı, Traore'ye aktardı, o da ceza alanına girip topu filelere yolladı: 0-1.
Bu golden sonra aldı Ismael Necip'i dışarı, yerine Tayyip Talha'yı aldı. Bu sırada Gedson Fernandes'in yerine de Cenk girdi. Berkay'ın yerine de Tayfur. Emre Belözoğlu da Beşiktaş'ın açık oynayacağını düşünmüş olacak ki hızlı adamlar soktu oyuna.
Maçın 88. dakikasında Masuaku-Deniz Türüç mücadelesinde Deniz Türüç kendini yere bıraktı, hakem de buna faul çalarak biraz daha sinir bozdu. Buna büyük tepki gösteren Valerien Ismael sarı kart gördü. Sarı kart görmesine de alkışla tepki koyunca ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı.
Sonraki dakikalar Beşiktaş'ın şuursuz baskısıyla geçti. Gole yaklaşmadı mı yaklaştı. Ama bu sonucu değiştirmedi.
Beşiktaş ilk kez kaybetti bu sezon. Başakşehir yine gol yemeden 90 dakikada kaleyi bulan tek şutla kazandı.
Hem siniri bozuldu Beşiktaş'ın, hem maçı, hem de Ismael'i kaybetti. Gerçi olması da pek bir şey ifade etmiyor ama...

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