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Beşiktaş Serikspor'u yenerken Şenol Güneş'i neden kızdırdı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

''Serikspor kim, Beşiktaş kim?''

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:05
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Serikspor'u yenerken Şenol Güneş'i neden kızdırdığını açıkladı

Beşiktaş Serikspor'u yenerken Şenol Güneş'i neden kızdırdı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Baktığınız zaman arada dağlar kadar fark var.

Beklenen Beşikaş'ın rahat kazanması değil mi?

Zaten rahat kazandı.

Ama kazanırken teknik direktörü Şenol Güneş'i de kızdırdı.

Peki neden? Anlatacağım. Önce maça geleceğim.

Beşiktaş ilk yarıda bitirdi işi. Daha 5. dakikada Redmond'la öne geçti. Peşinden 9'da Muleka farkı açtı.

Dele Alli de 34'te durumu 3-0 yaptı.

Ama ikinci yarıda stop etti.

Hatta 66'da Harun Kavaklıdere durumu 3-1 yaptı.

Hepsi tamam.

Ama Şenol Güneş çok kızdı.

Çünkü takımı istediğini oynayamadı.

Futbolcular işi ciddiye almadı. Kendilerini göstermek için uğraşmadı.

Zaten son dakikalarda yaptığı değişiklikler bundandı.

Ne yapacak bilmiyorum ama işi zor Şenol hocanın.

Çünkü futbolcuları işin ciddiyetinin bir türlü farkına varamadı.

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