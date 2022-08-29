Beşiktaş'ın Sivasspor'a nasıl 3 attığını futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı. İşte Vodafone Park'ın yıldızı

Herkes ilk onbirde sahaya çıkan Dele Alli'den bir şeyler bekliyordu, o da sırıtmıyordu ama Weghorst çok etkili oynuyordu. Weghorst'un aldığı pozisyonları adım adım takip eden Muleka onun açtığı alanlardan pozisyonlara giriyor, gol geldim geliyorum diyordu. Gelmekte gecikmedi de. Daha 12. dakikaydı. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla 2 defans oyuncusunu oyundan düşürürken Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

Bu gol daha da iştahlandırdı Beşiktaş'ı ve 29. dakikada geçen haftaki golün aynısı geldi. Rosier sağdan ortaladı, ilk yarının tartışmasız yıldızı Weghorst bir santrfor kafa vuruşu yaptı. Ne yapsın Ali Şaşal, topu ağlardan çıkardı: 2-0.

Weghorst'u en iyi Muleka çözmüş! Şöyle ki; ceza alanında en az iki oyuncuyla marke ediliyor. O da ileri, geri çıkarak arkada boş alan bırakıyor. Bundan yararlanan Muleka da pozisyon buluyor. Bravo. 20'da kornerden gelen topu filelere yollarken Sivasspor defansı yine Weghorst'u tutmaya çalışıyordu. Bu kez omzuyla gol attı Muleka: 3-0.

Rüya takım gibiydi dediğim gibi Beşiktaş. İlk yarıyı 3-0 bitirdi ama daha da farklı olabilirdi. Sivasspor çaresizdi; Rıza Çalımbay'ın kenardaki tavırları da bunu gösteriyordu çünkü bu oyuna başka bir takım da bir şey yapamazdı.

Beşiktaş'ın ilk yarıda tek sırıtan yanı Masuaku'ydu. Çok pas hatası yaptı. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. Beşiktaşlılar da bu kusurlara fazla aldırmadı.

Rıza hoca ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Oyunun akışını çevirmek istiyordu.

Bu sırada Valerien Ismael'e değinmeden de geçemeyeceğim. 54. dakikada Salih'i çıkardı, Berkay'ı aldı. Acaba neden? Çünkü Salih kötü oynamıyor, hata iyi oynuyordu. Herhalde vardır bir bildiği! Buna Salih de şaşırmış olmalı. Çünkü oyundan aldıktan sonra kenarda Salih'e bunun nedenini uzun uzun anlattı. Acaba ne anlattı?

62'de bu kez de Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ı, 2 gol atan Muleka'nın yerine Kenan'ı aldı oyuna Ismael. Masuakı'yı anladım da Muleka'yı anlamadım. Sanırım kenarda boş durmayı sevmiyor Ismael; illa bir şeyler yapacak!

Ismael'in değişiklikleri devam etti. 77'de Weghorst'un yerine Cenk Tosun girdi. Dele Alli de yerini yine transfer Kerem Atakan'a bıraktı. Kerem Atakan yeni takımında ilk maçına eski takımı Sivasspor'a karşı çıkmış oldu.

Peki ikinci yarıda ne oldu? Beşiktaş frene bastı. O oyunu 90 dakikaya yaymak kolay mı? Sivasspor da biliyordu bunu. Rıza Çalımbay dersini çalışmış ama ilk yarıda durduramadı işte golleri. Saba'nın nefis golü teselli oldu sadece. Teselli oldu da Ismael bu değişiklikleri yaparken biraz daha düşünmeli bence. Rüya takım gibi başladığı maçı kabus takım olarak bitirebilirlerdi. Çünkü Sivasspor son bölümde daha etkiliydi.

Beşiktaş'ın eksiklikleri yok mu? Var. Bir kere Ersin, bence Türkiye'de topu oyuna en kötü sokan kaleci! Ayak sıfır! Elle başlatma 1! Çabukluk da sıfır! Yahu bir adam biraz çalışıp şu özelliklerini geliştirmez mi? Geliştirmiyor işte. Ayrıca Beşiktaş'ın orta sahası ve forveti ileride baskı yaparken anlaşılmıyor ama rakip takım atak geliştirdiğinde savunmanın ortası panikliyor. Buna da çözüm bulmak şart gibi geliyor bana.

Beşiktaşlı taraftarlar yine gecenin yıldızıydı. Müthiş desteklediler takımlarını. Ve maçın sonunda İzmir Marşı'nı söylediler hep birlikte. 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' diye bağırdılar coşkuyla. 30 Ağustos'u da kutladılar böyle. Formalarında Atatürk resmiyle sahaya çıkan futbolcular, coşkuyla İzmir Marşı'nı söyleyen taraftarlar. Çok yakıştı. Liderlik de kutlu olsun.