Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi flaş gelişmeyi açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Kağıt üzerinde rahat yener!

Çünkü kadrolar arasında dağlar kadar fark var.

Valerien Ismael hiç karışmasa, herkesi yerli yerinde oynatsa (Örneğin stoper mevkisinde stoper oynatsa), taktik maktik de vermese, "İşte onbir, çıkın oynayın" dese yeter.

Ama yine saçmalar, olur olmaz değişiklikler yaparsa o zaman bilemem. Gerçi bu gün cezalı olduğu için kulübede olmayacak ama yine de yardımcısı ondan alacağı talimatları uygulayacak.

Flaş karara gelince. Duyduğuma göre Muleka'yı yedek kulübesinde oturtacak bugün; yeni transfer Redmond'u sürecekmiş ilk onbirde. Tayyip Talha'yı da Saiss'in yanına koyup, Necip'i yedekler arasına alacakmış. Kaleye de Ersin dönecekmiş.

Muleka kararının isabetli olup olmadığını maç içinde göreceğiz. Çünkü Muleka Weghorst'la birlikte iyi bir ikili olmuştu. Weghorst'un boşalttığı alanlara giriyor, seken topları iyi değerlendiriyordu. Redmond iyi futbolcu; bu belli. Ancak ceza alanında Muleka kadar etkili olabilecek mi? Bunu da göreceğiz.

Ersin'e gelince. Üst düzey bir kaleci olamadı hala. Özellikle oyunu başlatmada geç kalıyor. Ayağı ise bir felaket. Ersin'in ya da Emre'nin oynamasının fark yaratmayacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın kalesinde eksiklik olduğunu hep söylüyorum.

Tayyip Talha kararı ise olumlu. Bunu geçen hafta yapmalıydı. Belki o zaman Beşiktaş Başakşehir'e yenilmezdi.

Ghezzal bugün de yok. Sakatlığı neden bir türlü geçmiyor; anlayabilmiş değilim.

Ama başta da dediğim gibi... Beşiktaş'ın İstanbulspor'u rahat yenmesi gerekiyor. Maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olmasını dezavantaj olarak görmüyorum. Nerede oynanırsa oynansın Beşiktaş'ın kazanması gerektiğine inanıyorum.

Gerçi son iki haftadır hakemlerden çok çekiyor ama... Rahmetli Vedat Okyar'ın dediği gibi; "Sen Beşiktaşsan, hakemi de yeneceksin!"

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