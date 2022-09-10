Hatayspor'un Konyaspor'un tuzağına nasıl düştüğünü futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Öncelikle şunu belirteyim; futbol adına kalitenin düşük olduğu bir mücadele izledik Konyaspor'la Hatayspor arasında.

Hatayspor geçen sezonki Hatayspor değim. Kadro daha zayıflamış. Kalanlar da sanki bambaşka biri haline gelmiş. Örneğin Lobjanidze! Nerede geçen sezonki Lobjanidze, nerede bu Lobjanidze! Bir örnek dana; Riberio. O eski halinden eser yok.

Nasıl bu kadar geriye gitmişler; onu takımın başındaki Serkan Özbalta'ya sormak lazım. Serkan Özbalta'ya bir takımın golü düşünmeden maç kazanamayacağını, sadece yenilmemeyi düşünerek bir yere varamayacağını da hatırlatmak gerekiyor. Gerçi kendisi de biliyordur ama böyle olmaz bu iş.

Hatayspor'u tanıyamadım desem yalan söylemiş olmam. Maç bi 90 dakika daha oynansa yine de gol atabileceklerini hiç sanmam.

Konyaspor'a gelince. İlhan Palut bildiğiniz gibi. Savunma güvenliğini asla bırakmıyor, bıkmadan usanmadan top çevirip, ani ataklarla sonuca gitmeye çalışıyor. Yine öyle yaptı. İkinci yarıda Hatayspor bir ara top üstünlüğünü ele geçirdiğini sandığı anda da bitirici hamlesini yaptı. 66. dakikada hazırlanış açısından mükemmel bir atakta Bruno Paz'la da golü attı. İlhan Palut'un tuzağıydı bu aslında, sık sık yapıyo zaten bunu.

Sonraki dakikalarda da gol pozisyonları yakalayan takım yine Konyaspor'du.

Sonuçta futbol adına pek de zevk vermedi maç ama Konyaspor kazanan taraf oldu bir kez daha ve maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi.

Hatayspor ise bir darbe daha aldı. Bir kez daha hatırlatayım. Bu gidişin sonu hiç de iyi değil.