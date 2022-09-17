İstanbulspor Beşiktaş maçındaki can alıcı detayı açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Ben böyle bir şey görmedim. İstanbulspor kalecisi David Jensen 30 yaşında, tecrübeli bir kaleci. Maçkolik'e göre 245. maçına çıkmış. Ama hala kuralı bilmiyor. Beşiktaş, Weghorst'a yapılan tehlikeli hareket nedeniyle çift vuruş kazandı. Hakem Zorbay Küçük de bunu futbolculara anlattı. Çift vuruşta topun başına N'Koudou geçti. Direkt kaleye vurdu. Barajı geçen topa kaleci Jensen hiç müdahale etmesiyle de top kaleye girseydi gol geçerli olmayacaktı. Çünkü adı üstünde çift vuruştu. Ama kaleci topu tutmak isteyince elinden kaçırdı. Top da çizgiyi geçti. Gol! Dakika 8'di. İnanılır gibi değildi.

Öne geçmesine rağmen Beşiktaş, istediği tempoyu tutturamadı. Bunda İstanbulspor'un alanı daraltmasının, Beşiktaş'ın pas trafiğini kesmesinin ve orta alanı kalabalık tutmasının payı vardı.

İstanbulspor Beşiktaş'ı oynatmıyordu ama kendisi de pozisyon bulamıyordu. Çünkü ceza alanına giremiyordu. Ama 26. dakikada beraberlik golünü attı. Bunda Beşiktaş'daki kaleci sıkıntısının büyük payı olduğunu söylemem gerekiyor. Beşiktaş'ın kalesini bulan şut gol oluyordu bu maça kadar. Bu kez kaleyi bulmayan da gol oldu! Emir Kaan ceza alanının dışından topa vurdu. Kaleci Ersin, kapattığı köşeden gelen topa uçtu ama boşa uçtu! Top direğe çarptıktan sonra dönüp Ersin'e çarptı ve filelere gitti: 1-1. Hep belirttiğim gibi. Beşiktaş'ta kaleci sıkıntısı var. Ersin'le Emre birlikte kaleye geçseler de fayda yok! Kaleyi tutan her şut gol olur mu yahu! Bir tanesini de kurtarın!

Bu golden sonra Beşiktaş hücum etmeyi tekrar hatırladı. 38. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin ayağına isabet ettirip mutlak pozisyonu harcayan Weghorst, bir dakika sonra Masuaku'nun kişisel gayretiyle ceza alanına girip, topu Fernandes'e aktardığında da golü buldu. Fernandes'in çevirdiği topu Weghorst topu ağlara yolladı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarıda görüntü Beşiktaş açısından iç açıcı değildi aslında. İstanbulspor ligin en zayıf takımlarından. Buna rağmen Beşiktaş'ı oynatmama adına iyi işler yaptılar. Beşiktaş ise bu sezon kaleye en az şut attığı ilk yarıyı önde tamamladı.

Cezalı olan Valerien Ismael'in yerine kulübedeki teknik adam Adam Murray, ikinci yarıya N'Koudou'nun yerine Redmond'u alarak başladı. Hemen peşinden rakibiyle çarpışınca başının döndüğünü işaret eden Tayyip Talha'nın yerine Welinton'u soktu. Tabii yabancı sayısı kuralı nedeniyle Rosier de yerini Tayfur'a bıraktı.

Ama Beşiktaş bir türlü istediği oyunu kuramıyor, ileride çoğalamıyor, pozisyon bulamıyordu. Sanırım bunun Murray da gördü, Cenk'i aldı oyuna.

İstanbulspor ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalışıyordu. Ceza alanında etkili olamasa da dışından kaleyi yokluyordu. Nasıl olsa kalenin boş olduğunu anlamışlardı. Tutarsa gol olur diyorlardı herhalde.

Bir frikik kazandılar olmadı. İki frikik kazandılar olmadı. Üçüncüde 86'da Ali Yaşar frikikten golü attı. Ersin ne mi yaptı? Bizim gibi o da seyretti!

Ummadık taş baş yarar! Beşiktaş çantada keklik gördüğü maçta bir puanda kaldı. Tamam, iyi oynamadı ama hakemin de bunda etkisi vardı.

İstanbulspor ise bu sezon ilk kez bu maçta 2 gol attı. Bunun için İstanbulspor'la birlikte Ersin'i de tebrik ederim!