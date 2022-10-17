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Valerien Ismael'in giderken yanında kimi de götüreceğini Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

''Beşiktaş'ta kim para veriyor 40 bin kişiye?''

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:03
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Valerien Ismael'in giderken yanında kimi de götüreceğini açıkladı. Beşiktaş'ta kim para veriyor 40 bin kişiye?

Valerien Ismael'in giderken yanında kimi de götüreceğini Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Salih Uçan'a katılıyorum. Demiş ki Trabzonspor maçından sonra;

"Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını oynadık, kazanmamız gerekiyordu. Şampiyonluk için beraberlik yetmiyor."

Sadece ben değil, Beşiktaşlı milyonlarca taraftar da böyle düşünüyor.

Tamam, kadro iyi. Kaliteli oyuncular var. Ama yönetenler yetersiz; öyle görünüyor. Eline her türlü malzemeyi verdiğin zengin mutfağında yemek yapmasını bilmeyen aşçı gibi.

Zaten Trabzonspor maçında tribünlerdeki 40 bin kişi bağırmadı mı; Valerien istifa diye.

Bunu herkes görüyor da bir Ahmet Nur Çebi görmüyor.

Başkanın hafta içindeki konuşmasını eleştirmiştim. O sözlerini bir daha anımsatayım:
  
- Sosyal medyadaki eleştirilerin sebebinin arkasında tamamen Beşiktaş yönetimine ve başkanına düzenlenen bir komplo var. 

- Takımın başarısız olması, takımın başarısızlığı için hocanın aşağı çekilmesi ve hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yaratma planı içerisinde olanlar var.

- Beşiktaş'ın bu sene en iyi takım olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu takımı başarılardan uzaklaştırmanın tek yolu da, rakiplerimiz tarafından benimsenmiş olan yollardan biri de Beşiktaş'ı içeriden karıştırmaktır. Amaçları budur. Hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır. 

- Ismael'in eleştirildiği ve içine düşürülmeye çalışıldığı bir durum var. Bu durumu taraftara anlatayım. İşin içerisinde iki grup var. Bir sosyal medya tarafı, bir de yazılı görsel medya var. Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor. Bunları sosyal medyada yapıyorlar. Bu işi yapanlar, muhalefet olduğu iddia edilen kişiler tarafından maddiyat karşılığı yapıyor.

- Sadece taraftarıma buradan sesleniyorum. Lütfen, bu komploları hazırlayanların oyunlarına gelmeyin. Biz nasıl taraftarımıza sahip çıkıyorsak, taraftarımızın da hocasına sahip çıkmasını rica ediyorum.

Şimdi bir daha soruyorum; kimdir bu para verenler? Madem biliyorsunuz; açıklayın lütfen. İsim isim sıralayın da onca kişi zan altında kalmasın. Bu para veren veya verenler nasıl bir zenginliğe sahipler acaba? Valerien İsmael'i istifaya çağıran 40 bin kişiye, takımın Trabzonspor karşısındaki futbolunu eleştiren onca spor yazarına, sosyal medyadan haklı olarak kötü futbolu yeren binlerce insana nasıl para yetiştiriyorlar; merak ettim.

Beşiktaş elindeki kadro iyi kullanılmadığı için puanları harcıyor. Kendi sahasında derbi kazanamayan takım şampiyon olabilir mi? 

Başkan Çebi ne kadar sahip çıkarsa çıksın görünen o ki Valerien Ismael gidici. Ben taraftarların bu denli karşı oldukları bir teknik adamın görevde çok fazla kalabildiğini daha görmedim. Artık ok yaydan çıkmıştır. Bu geciktikçe faturası ağır olacaktır. Ve geciktikçe yanında birilerini de götürecektir. Kim midir bunlar? Karar vericiler elbette. Benden söylemesi.

Son söz: Dünyada ve Türkiye'de onca hoca varken kartvizitinde doğru dürüst bir başarı bulunmayan, çalıştırdığı çoğu takımda sezonu tamamlayamayan Valerien Ismael'i bulup da bu takımın başına getireni bir kez daha kutlar, başarısının devamını dilerim!

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