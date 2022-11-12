7 şiddetinde Galatasaray depremi. Emre Belözoğlu'nu yerle bir etti. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Türkiye genelinde deprem tatbikatı vardı bugün.

Telefonlara mesaj geldi. "Çök, kapan, tutun"du adı.

Sanırım Emre Belözoğlu ve takımı Başakşehir dikkate almamış bunu.

Kapanmadı.

Kapanamayınca da Galatasaray 7 şiddetinde deprem yarattı.

Sezon başından beri sadece 8 gol yiyen Başakşehir, bu maçta 7 gol birden yedi.

Nasıl oynuyordu şimdiye kadar Başakşehir? Sağlam savunma, arada bulursan gol at!

İlk golü yerse ne olduğunu Galatasaray gösterdi.

Çok iyi oynadı Galatasaray. Dalga dalga geldi. 14. dakikada Kerem perdeyi açınca deprem dalgası Fatih Terim Stadı'nı kapladı.

2 tane daha attı Kerem. Icardi'nin golü de Kerem'in bir golünde yaptığı asist te mükemmeldi.

Başakşehir'in golcü defans oyuncusu Ndayishimiye'nin bu kez kendi kalesine gol atması dramatikti. Mertens ve Abdülkerim de boş geçmeyince...

Ortaya tarihi bir skor çıktı.

Galatasaray'dan eski iki takım arkadaşının randevusunda Okan Buruk, resmen ezip geçti Emre Belözoğlu'nu.

Okan Buruk galibiyete sevinmiştir ama bu kadar da olmasını istememiştir bence.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun "Galatasaray'a teşekkür ederim" demesi de bir sitemdi sanırım. "Yahu bu kadar da atacak ne vardı" diye.