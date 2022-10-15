Ne yani sayın Çebi, yanlışları yazmayacak mıyız? Ahmet Nur Çebi'nin suçlamaları korkunç. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kadın basketbol takımı için sponsorluk imza töreninde yaptığı açıklamaları okuyunca dehşete kapıldım.

Öne çıkan sözlerini madde madde sıralayayım:

- Sosyal medyadaki eleştirilerin sebebinin arkasında tamamen Beşiktaş yönetimine ve başkanına düzenlenen bir komplo var.

- Takımın başarısız olması, takımın başarısızlığı için hocanın aşağı çekilmesi ve hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yaratma planı içerisinde olanlar var.

- Beşiktaş'ın bu sene en iyi takım olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu takımı başarılardan uzaklaştırmanın tek yolu da, rakiplerimiz tarafından benimsenmiş olan yollardan biri de Beşiktaş'ı içeriden karıştırmaktır. Amaçları budur. Hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır.

- Ismael'in eleştirildiği ve içine düşürülmeye çalışıldığı bir durum var. Bu durumu taraftara anlatayım. İşin içerisinde iki grup var. Bir sosyal medya tarafı, bir de yazılı görsel medya var. Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor. Bunları sosyal medyada yapıyorlar. Bu işi yapanlar, muhalefet olduğu iddia edilen kişiler tarafından maddiyat karşılığı yapıyor.

- Sadece taraftarıma buradan sesleniyorum. Lütfen, bu komploları hazırlayanların oyunlarına gelmeyin. Biz nasıl taraftarımıza sahip çıkıyorsak, taraftarımızın da hocasına sahip çıkmasını rica ediyorum.

Şimdi... Önce şunu belirteyim. "Bu işi yapanlar muhalefet olduğu iddia edilen kişiler tarafından maddiyat karşılığı yapıyor" ne demek? Sayın Çebi; madem "Bu durumu taraftarlara anlatayım" diyorsunuz, açık açık söylesenize. Kimdir bunlar? İsimleri ne? Böyle ağır bir suçlamayı ortaya atıp, hemen herkesi zan altında bırakmak ne derece doğru?

Ben bir spor yazarıyım. Elbette ki kendimce siyaha siyah, beyaza beyaz diyeceğim. Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında 3-0'dan 3-3'lük beraberliği zor kurtarmasını ve bunun nedenlerini yazmayacak mıyım? Valerien Ismael'in yaptığı hatalı oyuncu değişimlerini belirtmeyecek miyim? Başakşehir ve İstanbulspor maçlarındaki saçmalıkları görmeyecek miyim? Fenerbahçe maçında berbat oyuna, tuhaf kurguya, kendi sahanda aldığın beraberliğe sevinilmesine laf etmeyecek miyim?

Bunları yapınca ben de Beşiktaş düşmanı mı oluyorum? Ya da diğer spor yazarı arkadaşlarımız komplocu mu? Bu nasıl bir suçlamadır?

Sosyal medyaya gelince... Tekrar ediyorum. Varsa eğer para vererek mesaj yazdıranlar; ki bunları bildiklerinizi söylüyorsunuz; lütfen isimlerini de sıralayın. Sıralayın ki iddianız kanıtlansın. Her yönetimin ister kulüplerde, ister siyasette muhalefetinin olmasından doğal ne vardır ki? Ama para vererek haber yaptırmak, mesaj yazdırmak, komplolar içine girmek elbette ki kabul edilemez. Bunları söyleyin o zaman ki, milyonlarca insan zan altında kalmasın.

Valerien Ismael'e gelince... Ben ne yöneticiler gördüm; "Arkasındayız, yanındayız" dedikleri teknik adamları değiştiren? Ne teknik adamlar gördüm; koltuğunu garanti görürken bir gecede görevden alınıveren?

Örnek mi istiyorsunuz? İşte ilk aklıma gelen: Sergen Yalçın!

Sayın Çebi...

1980'li yıllardan beri bu işin içindeyim. Onun için Türk futbolunun temel direklerinden olan Beşiktaş'ın başarılı olmasının önemini (Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu gibi)çok iyi bilirim. Başarılı olmasını da canı gönülden isterim. Bilen biliyor zaten; iyi de bir Beşiktaş taraftarıyım. Her eleştiriyi "Beşiktaş düşmanlığı" olarak görmenizi kabul edemem. Eleştiriyorsak bu Beşiktaş'ın daha iyi olmasını istediğimiz içindir.

Eğer ille de bir düşman arıyorsanız kulüpleri işin içinden çıkılmaz bir şekilde borç batağına sokan yönetenlere bakın. Saçma sapan transferler yaparak milyonlarca euroları kendi cebinden veriyormuş gibi saçanlara bakın.

Çapsız teknik adamları göreve getirenlere bakın.

Rakip kulübün kongre üyesini yanına alıp inanılmaz yetkilerle tuhaf işler yapanlara bakın.

Futbolun f'sinden anlamayan kişileri hatır gönül ilişkileriyle yetkili yapanlara bakın.

Yani demem odur ki; iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın.