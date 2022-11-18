El alemin takımı Dünya Kupası'nda Büyükekşi-Kuntz turistik gezi planında. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Aaah ah! Rahmetli Coşkun Özarı. Hocaların hocasıydı. Milli Takım'ın yıllarca başındaydı. Bir gün demişti ki;

"Milli Takım Teknik Direktörü olmaz. Milli Takım Tek Seçicisi olur. Biz Milli Takım Tek Seçicisiyiz. Milli Takım'ın hocası en iyi oyuncuları seçer, en iyi dizilişi yapar, taktiği verir, takımı sahaya çıkarır!"

Şimdi ise vaah vah!

Bizim milli takım sanki kulüp takımı. Yapılan planlara bakar mısınız? Sanırsın turistik seyahat acentası!

El alemin takımları Katar'daki dünya kupasında. Bizde ise tencere tava hep aynı hava!

İskoçya'yı yenmişiz ya! Son yarım saatte kalemizde sayısız gol tehlikesi atlata atlata. Müthişmişiz, ne güzel oynamışız, gelecek bizimmiş!

Bir de takıldım TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına.

Diyor ki;

"İstikrardan yanayız. Biraz sabırlı olalım. Her kötü sonuçtan sonra tez canlı olmamak lazım. Çok genç bir takımımız var. Sabır göstererek bu genç takımın gelişimi için çalışıyoruz. Genç takımın zaman zaman sıkıntıları olabilir. Sabırlı olabilirsek bu takım 5-10 yıl bize hizmet edecek. Başarılı ve güzel sonuçlar alması için sabredelim."

Niye sabır? Ne genç takımı? Milli Takım'ın oyuncusunun genç veya yaşlı olması neyi değiştirir? Önemli olan en iyi oyuncuların seçilmesi, sahaya sürülmesi. Bi araştırın bakalım, dünya kupasına katılacak milli takımlardaki önemli oyuncuların yaşlarına. Mesela Almanya. Kaleci Neuer 36 yaşında. Thomas Müller 33'ünde. Brezilya'nın yıldızı Neymar 30 yaşında. Arjantin'in yıldızı Messi 35'inde. Di Maria 34'ünde. İngiltere'nin golcüsü Harry Kane 30'una girmek üzere. Daha sayıları çoğaltabilirim. Şimdi o ülkeler, "Biz gençleşiyoruz arkadaş, geleceğin takımını kuracağız" diyerek bunları dışarda mı bırakmalıydı. Milli Takım gençleri için zaten alt yapı takımları var. Ümit Milli Takım var. Kulüp takımı mı ki bu geleceğe oyuncu yetiştireceksin?

Bir başka konuşması Büyükekşi'nin Sabah gazetesinden:

"Kuntz, Alman Milli Takımı'nda U21'den sorumlu kişiydi. Kuntz bana bir brifing verdi Almanya'daki sistemle ilgili. U15'ten başlayarak yapılanmayı ve sistemi anlattı. Önce Giresun'a, Trabzon'a bir gezi gerçekleştirdik. Şimdi arkasından İzmir bölgesine Altınordu seyahatimiz olacak. Almanya, Hollanda belki İngiltere, İspanya ve Portekiz'e bir gezi planlıyoruz. Her ülkenin Süper Lig'deki en iyi olan takımlarının altyapılarını ziyaret edeceğiz. Kuntz'la beraber bu görüşmeleri yapacağız."

Yahu Kuntz Türkiye U21'inden mi sorumlu Almanya'da olduğu gibi. A Milli Takım'a getirdiniz adamı. Ne kadar başarılı olduğu da ortada. Ne olacak alt yapıları inceleyip? Üstelik kulüp takımlarının alt yapılarını. Gelip de burada kulüplere aynı alt yapıyı mı kurduracak?

Kuntz, dünya kupası finallerine neden gidemediğimizi düşünsün önce.

Avrupa Şampiyonası'na nasıl katılabileceğimizin planlarını yapsın eğer kalacaksa görevde.

Milli Takım formasını giyebilecek en iyi oyuncuları seçip, onlara en uygun dizilişi uygulayıp, en uygun taktiği verip sahaya sürsün, sonuç alsın.

3'lü defans, 4'lü defans takıntılarına hele hiç girmesin.

Yine hocaların hocası Coşkun Özarı'yla bitireyim. Derdi ki;

"Takıma göre oyuncu olmaz. Elindeki oyuncuya göre takım kurulur. Elindeki kadroya bakarsın, en uygun sistemi uygularsın!"

Bırakın boş işleri de işinize bakın.

Ömrümüz gelip gidiyor. Yok hedef 2022, olmadı 2024, daha olmadı 2 bin bilmem kaç?

Artık biz de sürekli olmak istiyoruz o muhteşem final atmosferlerinde.

Oyalamayın bizi.

Milli Takım burası. Kimseye mecbur değil ki! Yapamayan gider, yapabilen gelir. İnat etmek de nedir?