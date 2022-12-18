Messi'li Arjantin'in Mbappe'li Fransa'yı nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Dedikodusu bol bir Dünya Kupası oldu bu.

Dedikodunun kaynağını Arjantin'in kazandığı penaltılar oluşturuyordu. Finale kadar 6 maçta 4 penaltı kazanmışlardı. Hepsi de yanlış kararlardı denilemez. Ama özellikle Hırvatistan maçındaki tartışmalıydı. Arjantin'in finale kadar gelmesinde elbette ki bu penaltıların rolü büyüktü.

FIFA'nın kupayı önceden Arjantin'e verme kararı aldığını öne sürmek... Bilemiyorum ne kadar doğru? Ama finalde Fransa maçında da penaltı verilmez mi? Fransızlar itiraz etti ama boşunaydı. 21. dakikada Messi'nin penaltısıyla Fransız kilidi de açılmış oldu.

Golden sonra da etkili oynayan, özellikle orta sahada üstünlüğü ele alan Arjantin'di.

36. dakikada da organize gelişen bir kontratakta nefis paslaşmalar sonucunda sahanın yıldızlarından Di Maria'nın golüyle durumu 2-0 yaptı.

Fransa oynayamıyordu. Rakip kaleciyi bile göremiyordu. Mbappe'ye top geldiğinde Arjantinliler iki kişiyle önünü kapatıyor, topun olduğu her yerde çoğalarak Fransa'ya göz açtırmıyorlardı.

Deschamps baktı ki bir şeyler yapması gerekiyor; ilk yarının bitmesini beklemeden 41. dakikada hatalı pas rekoru kıran Ousmane Dembele ile ileride bir şey yapamayan Olivier Giroud'u aldı oyundan. Randal Kolo Muani ve Marcus Thuram oyuna girdi.

İlk yarı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile biterken Fransa'nın rakip kaleye tek şut bile atamaması önemli bir nottu.

İkinci yarıya Fransa biraz daha baskılı başladı gibi ama... Pozisyona giremiyordu. 62. dakikaya gelindiğinde Arjantin'in 5'i isabetli 9 şutuna karşılık Fransa'nın şut sayısı sıfırdı.

Rakibini başarıyla kesen, Mbappe'yi çok iyi durduran Arjantin ise hızlı geliştirdiği kontrataklarla etkili olmaya çalışıyordu.

64. dakikada Arjantin'in en iyisi Angel Di Maria Acuna'ya bıraktı yerini. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta oynamamıştı. Bu kez sahaya çıktı, penaltıyı yaptırdı, golü de attı. Sanırım sakatlığı tam geçmemiş olacak. Scaloni ondan oyundan almış olmalıydı.

Fransa'nın kaleye ilk şutu 70'te geldi. Etrafındakilerden ilk kez sıyrılan Mbappe'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

70'de Deschamps'tan iki hamle daha geldi. Camavinga ve Coman'ı oyuna aldı. Orta sahada rakibin üstünlüğünü çok koşan adamlarla kırmak istiyordu. Ama bir türlü istedikleri olmuyordu. Çünkü Arjantin savunma ve orta sahasındaki disiplinli futbolundan bir an bile kopmuyordu.

79'da Fransa'nın aradığı fırsat geldi. Bu kez ani atak geliştiren Mbappe'nin uzun topuyla Fransa oldu. Ceza alanı içinde Muani, Otomandi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı 80'de Mbappe kullandı: 2-1. Kaleyi tutan ilk şutta penaltıdan umutlandı Fransızlar.

81'de yine Mbappe çıktı sahneye. Thuram ile paslaşmasının ardından topa öyle vurdu ki, kaleci ne yapsa boşunaydı: 2-2.

Arjantin 80'e kadar oynamıştı. Ama iki dakikada iki gol atarak beraberliği sağladı Fransızlar. Eee ne de olsa Arjantin'de Messi varsa Fransa'da da Mbappe vardı ve boş bırakmaya hiç gelmeyeceğini gösterdi. Yıldız oyuncu dediğin böyle olur işte.

87'de Thuram Arjantin ceza alanı içinde düşürüldü. Ancak Polonyalı hakem Thuram'a kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. İşte tartışılacak bir karar daha.

Oyuna giren Thuram'ın kanadından geliştirilen ataklar tehlikeli oluyordu Arjantin kalesinde. Deschamps'ın bir hamlesi daha tutmuştu, Fransa iki dakikada maça ortak olmuştu. 80 dakika üstün oynayan Arjantin savunmasının Mbappe'nin de ortaya geçmesinin ardından aklı karışmış gibiydi. 90+3'te Fransızlar öyle bir pozisyon kaçırdılar ki, maçı alıp gitmeleri uzatma dakikalarına gitmeden işten bile değildi.

90+7'de bu kez Messi vardı sahnede. Topa ceza alanı dışından öyle vurdu ki, kaleci Lloris topu güçlükle kornere çeldi.

Normal süre bittiğinde 30 dakikalık uzatma sürelerinin çok şeylere gebe olacağı belliydi. Messi'ye karşı Mbappe... Bu şölen 30 dakika daha sürecekti işte.

Uzatmalarda Fransa'nın ağırlığı vardı maçta. Arjantin savunmasında kalabalık kalmaktan vazgeçmiyor, bu da Arjantin'i üstüne çekiyordu. Bunun üzerine Arjantin'den geldi peş peşe değişiklikler. Scaloni orta sahayı olduğu gibi değiştirdi. O alandaki üstünlüğünü ilk yarıdaki gibi tekrar kazanmak istiyordu.

105+1'de de Scaloni hedefine ulaşacaktı neredeyse. Martinez kaleciyle karşı karşıya kaldığında gol diye ayağa kalktı herkes ama top auta gitti.

109. dakikada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Fernandez hızla ceza alanına girip çok sert vurdu. Lloris ancak çelebildi. Messi yetişti tamamladı. Fransa savunması topu çıkardı ama çıkardıklarında top çizgiyi geçmişti. Bu golle Arjantin yine öne geçti: 3-2.

Hem Arjantin-Fransa maçıydı bu, hem de Messi-Mbappe rekabeti. Nefis kesiyordu.

115'te Mbappe'nin şutunda top ceza alanındaki Montiel'in koluna çarpınca hakem kemrar penaltı noktasını gösterdi. 117'de topun başında yine Mbappe vardı. Topu yine filelere yolladı: 3-3. Bir dünya kupasında hat trick yaparak tarihe geçti böylece.

90+3'de Fransa inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Daha doğrusu kaleci Martinez kurtardı. Fransız futbolcu Konate'yle karşı karşıya kaldığı anda vuruşu müthiş bir refleksle çıkardı ve maçı penaltılara taşıdı.

Tarihi maçta tarihi penaltılara gelince:

Fransa başladı.

Mbappe 1-0

Messi 1-1

Coman kaleci Martinez kurtardı.

Dybala 1-2

Tchoumeni auta attı

Parades 1-3

Colomani 2-3

Montiel 2-4

ARJANTİN DÜNYA ŞAMPİYONU

Sonuçta kazanan kolay kolay unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan maçta Arjantin oldu. Böylece Messi de kariyerine bir dünya kupası başarısı ekledi. Zaten bir o eksikti.

Dekikodu medikodu bir tarafa.

Selam durun şampiyona.