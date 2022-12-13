Messi'nin Hırvatistan'ı nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Zevkli bir maç bekliyordum. Çoğunluk Arjantin'i kesin favori gösteriyordu ama ben ortada bir karşılaşma olacağına inanıyordum.

Maç da beklediğim gibi başladı. Hırvatistan top çevirerek karşı kaleye gitmek istiyor, buna karşılık Arjantin ani ataklarla çıkmak ve pozisyon bulmayı hedefliyordu.

Maçın ilk bölümünde Modric'in liderliğindeki Hırvatistan istediği şekilde oyunu götürüyordu.

Ama ne olduysa 32. dakikada oldu. Arjantin Enzo Fernandez'in uzun topuyla çıktı. Savunma arkasına sarkan Alvarez topu karşı karşıya kaldığı kaleci Livakovic'in üzerinden aşırdı. O sırada da iki futbolcu çarpışıp yere düştü. Kale çizgisini geçmek üzere olan topu Hırvat defans oyuncuları çıkardı. İtalyan hakem Orsato ise penaltıyı çaldı.

Karar Arjantinlileri sevindirdiği kadar Hırvatları da şaşırttı. Peki orada kaleci ne yapacaktı? Aniden Alvarez'in önünden çekilip, buyur geç mi diyecekti? Bana göre penaltı değildi. "Acaba yanılıyor muyum?" dedim, hakem dünyasından dostlarıma sordum. Hepsi de benimle aynı görüşteydi. 34. dakikada topun başına gelen Messi durumu 1-0 yaptı ama bana göre maçın gidişini değiştiren adam Messi değil, hakem Orsato'ydu. Bu Arjantin'in Katar'da 6. maçında 4. penaltısıydı.

Peşinden Hırvatistan yüklendi yüklenmesine de yine ani bir kontrataktan yedi golü. 39. dakikaydı. Hırvatistan'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Marcelo Brozovic'in ortası, savunmasına yardım eden Julian Alvarez'e çarptı ve kontratağa dönüştü. Orta sahada topu tekrar alan Julian Alvarez, rakip ceza sahası altı pas üzerine kadar topu götürdü. Bu arada iki Hırvat oyuncu araya girdi. Ama ikisinde de top onlara çarpıp Alvarez'in önünde kaldı. Alvarez de golü yaptı: 2-0.

İkinci yarıya Hırvatistan bütün kozlarını oynayarak girdi. Oyuncu değişiklikleri peş peşe geldi. Ve maç tamamen Arjantin ceza alanının önüne yıkıldı.

Sürekli atak yapıyordu Hırvatlar ama kalabalık Arjantin savunmasını aşıp pozisyon bulamıyorlardı.

Buna karşılık Arjantin 69'da Lionel Messi'nin müthiş götürdüğü topla ceza alanına girip topu Alvarez'e vermesiyle farkı açtı. Messi al da at demişti adeta, Alvarez de attı: 3-0.

Arjantin finalde. Hırvatistan'dan 2018 Dünya Kupası'nda 3-0 yenildiği maçın rövanşını da aldı. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Maçta dengeleri bozan adam verdiği penaltıyla hakem Orsato'ydu. Maçın yıldızı da Messi oldu. İlk golden sonra Hırvat yarı alanında boş alanlar bulunca müthiş oynadı. Bir de Arjantin'in savunması. Çok iyi oynadı, doğru dürüst bir pozisyon bile vermedi rakibe.

Modric de bir dünya yıldızı. 81. dakikada artık yapacak bir şey kalmadığını anlayan Hırvat teknik heyeti tarafından alındı oyundan. Bir daha dünya kupası göremeyecek futbolcu olarak. Takımına finali getiremedi ama kuvvetli bir alkışı haketti bence.

Maçın sonunda aklıma geldi. Eski Beşiktaşlı, Portekizli Pepe ne demişti: Arjantin'i şampiyon yapacaklar. Şimdilik haklı çıktı. Bakalım Arjantin bir penaltı da finalde kazanacak mı?