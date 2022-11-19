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  • Milli Takım nasıl yendi Çekya'yı ama helal olsun Kuntz'a. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Milli Takım nasıl yendi Çekya'yı ama helal olsun Kuntz'a. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Türkiye, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 22:04
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Milli Takım nasıl yendi Çekya'yı ama helal olsun Kuntz'a

Milli Takım nasıl yendi Çekya'yı ama helal olsun Kuntz'a. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Dünya Katar'da. Biz ise dostlar alış verişte görsün maçında.
Katar'daki dünya kupasına katılamamazın en büyük nedeni olanlar yine Milli Takım'ın başında.
Varsın olsun! İskoçya'dan sonra Çekya'yı da yendik ya.
Helal olsun Kuntz'a. Kariyer defterine iki galibiyet daha yazdırdı, oh ne ala!
Şaka bir yana.
Çekya karşısında stadın yıldızı Gaziantepli seyircilerdi. Tribünleri doldurdular, özel mözel demeden Türkiye için kalplerini birleştirdiler. Dört bir yandan "Ne mutlu Türküm diyene" diye uzun süre yaptıkları tezahüratla tüylerimizi diken diken ettiler.
Helal olsun size Gaziantepliler.
Maça bakarsak...
Tam bir denk kuvvetler mücadelesiydi. Denk kuvvetler dediysem yanlış anlamayın lütfen. Düşük düzeyde denk iki takım demek istedim yani. Zaten Katar'a gitmek yerine Gaziantep'te olmalarından da belli değil mi bu?
En çok Hakan Çalhanoğlu'nu beğendim ben. Hem hücumda vardı, hem savunmada. Tekniği etkileyiciydi. Zaten futbolu iyi bilen Gaziantep seyircisi de hakkını verdi Hakan'ın. Bol bol alkışladı. O da bir golle süsledi güzel futbolunu. Yazık oldu Hakan'a. Yeri Dünya Kupası olmalıydı.
Maça iyi başlayan, 31. dakikada da Enes Ünal'la öne geçen milli takım, sonra sahayı Çekya'yı bıraktı. Onlar da ikramı kaçırmadı. 56'da Cerny'in öylesine çektiği şutta topu ellerinden kaçıran genç kaleci Doğan Alemdar'ın büyük hatasıyla eşikliği de sağladı.
Maçta en dikkatimi çeken de Gaziantepli futbolseverlerin Arda Arda diye bağırmasıydı. Kuntz da onların gönlünü yaptı, 68'de oyuna aldı. İlk kez milli oldu Arda, top da ayağına yakıştı. Nice milli maçlara.
70'te Cengiz'in pasıyla çaprazda buluşmasına rağmen topu filelere yollayan Hakan Çalhanoğlu, maçın skorunu ilan eden golü attı: 2-1.
Sonuçta Türkiye iki özel maçı da kazandı.
Ama ne yalan söyliyeyim görüntü bana pek de umut vermedi.
Özel maçlar tamam da... Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları var ufukta.
Türk halkı Dünya Kupası'ndan sonra bir büyük organizasyona gidemezse kaldıramaz bunu.
Yazık olur sonra.
Son söz Cüneyt Çakır'a. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hakemlerindendi. 5 dakika sahada kaldı, jübile yaptı. Güle güle Cüneyt hoca, yeni Cüneyt Çakır'lar yetiştirmek için çok iş düşüyor artık sana.

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