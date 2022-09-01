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Yönetim uyuma taraftara sahip çık! Bu bir 'Mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim' olayıdır. Gürel Yurttaş yazdı

Ankaragücü maçında Beşiktaş taraftarına yasak geldi, maça alınmayacak. ''Beşiktaş yönetimi sessiz mi kalacak, taraftarına koyulan yasağa göz mü yumacak?'' Beşiktaş'tan değil Manchester United'dan açıklama bekleniyor.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:59
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Yönetim uyuma taraftara sahip çık! Bu bir 'Mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim' olayıdır

Yönetim uyuma taraftara sahip çık! Bu bir 'Mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim' olayıdır. Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ SPOR

İddia o ki Osmanlı'da Abdulhamid döneminde Maarif Nazırlığı (Milli Eğitim Bakanlığı) yapmış olan Emrullah efendi söylemiş bu sözü:

"Mektepler olmasa maarifi (eğitimi) ne güzel idare ederdim!"

Bu arabalar yola çıkmasa trafik kazası da olmaz gibi bir şey.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi alınan karara da benzetiyorum ben bunu.

Ankaragücü ile Ankara'da oynanacak maça Beşiktaş taraftarı alınmayacakmış.

Sezon başında TFF'nin deplasman seyirci yasağını kaldırmasına rağmen bir kaç bin Beşiktaş taraftarının güvenliğini sağlayamayacağını kabul eden, ya da bir kaç bin Beşiktaş taraftarının olay çıkaracağını peşin peşin karara bağlayan Ankara Valiliği Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararını söylüyorum.

Yani seyirci olmasa olay da olmaz diyor bu mantık!

Devletin kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemlerini almasını yetersiz görüyor.

Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarının birbirlerine düşman olduğunu kabul ediyor. Eskiden gelen saçma sapan husumeti bitirmek için çalışmak yerine daha da körüklüyor.

Ankaralı Beşiktaşlıların suçu ne? Onlara "Siz takımınızın Ankara'daki maçını izleyemezsiniz" diyor.

Karardan sonra bekledim; bu yanlıştan dönecekler mi, Beşiktaş ve Ankaragücü ne diyecek diye... Ses çıkmadı.

Bakın... Geçen hafta Trabzonspor - Galatasaray arasındaki maçtan önce de alınmıştı böyle saçma sapan bir karar. Ama ne yaptı Trabzonspor Kulübü; hemen itiraz etti. Ve Galatasaraylı taraftarlar Trabzonspor maçını tribünden izledi.

Ne oldu? Kıyamet mi koptu? Hiç bir şey olmadı. Kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlerle birlikte herkes maçtan sonra paşa paşa evine ya da gideceği yere döndü.

Şimdi;

1-Ankara İl Güvenlik Kurulu'nu bu kararı nedeniyle kınıyorum.

2-Ankaragücü Kulübü yönetimini Trabzonsporlu yöneticilerin yaptığını yapmadıkları için eleştiriyorum.

3-Beşiktaş yönetimine de sesleniyorum: Beşiktaş taraftarı haydut mudur? Kavgacı mıdır? Olay mı çıkarır? Neden sessiz kalıyorsunuz bu karara, tepki koymuyorsunuz? Taraftarların ağzıyla sesleniyorum:

YÖNETİM UYUMA TARAFTARA SAHİP ÇIK!

 

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