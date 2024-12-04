Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu

Atlético Madrid tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Koke, kariyerine başladığı bu kulüpte 650’den fazla maça çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İspanya futbolunun üçüncü büyük kulübü olan Atlético, Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin gölgesinde kalmasına rağmen, Koke sadakatinden ödün vermedi.

Genellikle üst düzey oyuncular bu iki dev kulübe transfer olmayı veya Premier Lig’e gitmeyi hedeflerken, Koke bu fırsatları geri çevirdi. 2014 yılında Barcelona’dan aldığı teklifi reddettiğini açıklayan başarılı orta saha oyuncusu, kulübüne olan bağlılığını tüm futbol dünyasına gösterdi. Teknik becerisi ve oyun zekasıyla dikkat çeken Koke, birçok teklif almasına rağmen Avrupa’nın diğer liglerine geçmeyi de tercih etmedi.