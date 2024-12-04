Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu

Galatasaray tarihine altın harflerle yazılan bir isim olan Bülent Korkmaz, tam 22 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti. Futbol kariyerine 1984 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Korkmaz, profesyonel takımda 1987-2005 yılları arasında kesintisiz olarak görev aldı. Bu süreçte 629 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından biri oldu.
Savunmadaki liderliği ve hırslı oyun yapısıyla tanınan "Cesur Yürek," kariyeri boyunca 13 gol atarken çok sayıda asistle takımına katkıda bulundu. Ancak Bülent Korkmaz’ı efsane yapan sadece istatistikler değil, sahadaki ruhu ve Galatasaray’a olan derin bağlılığıydı. Kaptanlığı süresince takımıyla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa olmak üzere toplamda 25 kupa kazandı.
2000 yılındaki UEFA Kupası finalinde omzu çıkmasına rağmen sahada kalmaya devam etmesi, Galatasaray taraftarının hafızasına kazınan anlardan biridir. Bu örnek, Bülent Korkmaz’ın Galatasaray’a olan sadakatini ve mücadeleci ruhunu simgeliyor.
Futbolu bırakana kadar başka bir kulübe gitmeyi düşünmeyen Bülent Korkmaz, yalnızca bir futbolcu değil, kulübün bir sembolü olarak anılmaya devam ediyor. Sadakat ve bağlılığın vücut bulmuş hali olan bu efsane kaptan, Galatasaray’ın değerlerini en iyi şekilde temsil etti.