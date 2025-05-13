Futbolun yıldızları Katar'da parlayacak: U-17 Dünya Kupası için nefesler tutuldu

FIFA U-17 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek. Ev sahibi Katar’da 3-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada, dünya genelinden genç futbolcular vitrine çıkacak. Turnuvanın son bileti, 12 Nisan’da Mısır’ın eleme grubunu tamamlamasıyla Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından verildi. Böylece tüm katılımcılar kesinleşti.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, bu yılki genişletilmiş formatın genç yeteneklerin küresel ölçekte sergilenmesine daha fazla olanak tanıyacağı vurgulandı. 1997’de Ronaldinho, 1999’da Xavi, 2003’te Andres Iniesta, 2015’te Phil Foden gibi yıldızların doğduğu bu turnuva, yine dünya futboluna damga vuracak isimleri tanıtacak.

Trabzonspor U19 takımı taraftarıyla buluştu

ALMANYA UNVANINI KORUYABİLECEK Mİ?

Son şampiyon Almanya, 2023 yılında Endonezya'da düzenlenen turnuvanın finalinde Fransa’yı penaltılarla geçerek kupayı kazanmıştı. Almanlar, unvanlarını korumak üzere Katar’da sahaya çıkacak. Almanya’nın yer aldığı UEFA grubu; İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz gibi dev ülkeleri de kapsıyor.

Almanya'nın genç yıldızları Lennart Karl, Jeremiah Mensah ve Osman Turay gibi isimler, Avrupa elemelerinde gösterdikleri performansla dikkat çekmişti.

KATILIMCI KITALAR VE ÜLKELER

AFC'den ev sahibi Katar dışında Japonya, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve diğer Asya temsilcileri; CAF’tan Senegal, Fas, Mısır ve dokuz Afrika ülkesi; CONCACAF bölgesinden ABD, Kanada, Meksika dahil sekiz ülke; Güney Amerika’dan Brezilya, Arjantin, Kolombiya dahil yedi ülke; Okyanusya’dan Yeni Zelanda ve iki takım daha; UEFA’dan ise 11 Avrupa ülkesi mücadele edecek.