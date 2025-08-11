Futsal U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Futsal U19 Milli Takımı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Moldova'da düzenlenecek UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası'ndaki ilk maçını 28 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacak. Millîler, 29 Eylül Pazartesi günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Grubunun son maçında Türkiye, Çekya ile 1 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final müsabakaları 3 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası final maçı 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

FUTSAL U19 MİLLİ TAKIMININ HAZIRLIK KAMPI ADAY KADROSUNA ŞU OYUNCULAR DAVET EDİLDİ:



Kaleciler: Sarp Ali Erdem (Galatasaray), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe)

Savunma: Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Deniz Hüseyin Albayrak (Antalyaspor), Emin Arda Doğan (Ankara Keçiörengücü), Talha Akkaya (Eyüpspor)

Kanat: Egemen Kazancı (Boluspor), Talha Mersinlioğlu (Futsal Anderlecht), Ahmet Arda Köksal (Tigers Roermond Futsal), Egemen Talha Çelik (Adana Gençlerbirliği), Tuncay Soyak (Sarıyerspor), Berat Hakverdi (Adana 01 Futbol Kulübü)

Forvet: Batuhan Fazıl (Beşiktaş), Ahmet Bolat (Adana Demirspor)

Teknik Direktör: Murat Kaya