Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard İstanbul'daki etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 21-22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik paydaşlarından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye E-Ticaret Meclisi katkılarıyla düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası, dijital ekonominin geleceğini şekillendiren isimleri aynı çatı altında buluşturacak.

"Teknoloji çağının vicdanı" olarak anılan dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard da bu yıl Türkiye E-Ticaret Haftası'nda konuşmacı olarak yer alacak.

Leonhard'ın "The Good Future-Teknolojiyi Kontrol Et, Geleceği Koru" başlıklı konuşması yalnızca yapay zekanın sınırlarını değil, insanın teknolojiyle kurduğu yeni ahlaki ilişkiyi de anlatacak.

İstanbul'da vizyonunu paylaşacak olan Leonhard, teknolojinin insana ve topluma etkilerini ele alarak Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine küresel bir perspektiften ışık tutacak.

- 3,5 milyondan fazla kişiye hitap etti

Wired Magazine tarafından Avrupa’nın en etkili 100 isminden biri olarak gösterilen Gerd Leonhard, bugüne kadar 70'ten fazla ülkede 3,5 milyondan fazla kişiye hitap etti.

Beş kitabın yazarı olan Leonhard özellikle "Technology vs Humanity" adlı eserinde yapay zekadan sanal gerçekliğe uzanan teknolojik dönüşümü, ekonomi, etik ve biyoloji ekseninde ele alıyor.

"Akıllı teknolojilerle her şeyi yeniden tasarlayabiliriz. Ancak bunu kontrol altına almamız gerekiyor." sözleriyle dikkat çeken Leonhard, "Aksi halde herkes her şeyi kopyalayabilir. Eğer anlamı kaybedersek, veriler bizi kurtaramaz. Bunun sonu felaket olur." diyerek dijital çağın en kritik uyarılarından birini yapıyor.

Leonhard'ın eserleri 12 dile çevrilirken aynı zamanda "People, Planet, Purpose, Prosperity" mottosuyla tanınıyor.