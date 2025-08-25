Füze denemesi yapan Hindistan’dan Türkiye’ye skandal gönderme: İlk kez olmadı

Hindistan, orta menzilli balistik füze Agni-5’in başarıyla test edildiğini açıkladı.

Odisha’daki Entegre Test Sahası’ndan fırlatıldığı duyurulan füzenin, 5 bin kilometrelik menziliyle Asya’nın büyük bölümünü ve Avrupa’nın bazı noktalarını vurabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Son dönemde füze denemelerini sıklaştıran Hindistan, temmuz ayında taktik füze Pralay, geçen ay ise Prithvi-II ve Agni-1 füzelerinin test edildiğini açıklamıştı.

SKANDAL GÖNDERME

Hint medyası, bu son denemeyi aktarırken “Çin” ve “Türkiye”yi hedef gösteren başlıklarla dikkat çekti.

Servis edilen haberlerde, “Türkiye’den Çin’e kadar uzanan menzil” ve “Bütün Çin, Pakistan ve Türkiye kapsama alanında” ifadeleri öne çıkarıldı.

İLK KEZ DEĞİL

Bu tür çıkışlar daha önce de görülmüştü. Geçtiğimiz mayıs ayında India.com, aynı füze için yaptığı haberde “Türkiye’yi 6 dakikada yok edebilir” başlığı atmış ve tepki çekmişti.