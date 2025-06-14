Füzeler pompayı vurdu akaryakıta yine zam geliyor. Dün benzine bugün de motorine yapılmıştı

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Brent petrolün varili bugün 74.23 dolardan işlem görüyor. Ne kadar daha yükseleceği ise belirsizliğini koruyor. Dün benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş, bugün de 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

Son dakika değişikliği olmazsa pazartesi gecesi saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş daha zam yapılacak. Sektör temsilcileri zam oranının daha da artabileceğini açıkladı.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 48 lira 39 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 48 lira 24 kuruşa, Ankara'da 49 lira 08 kuruşa, İzmir'de 49 lira 01 kuruşa satılıyor.

1 lira 70 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 50 lira 09 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 49 lira 94 kuruşa, Ankara'da 50 lira 78 kuruşa, İzmir'de 50 lira 71 kuruşa depolara doldurulacak.

Benzin böylece sadece İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 50 TL sınırını aşmayacak. Diğer illerde ise kritik seviye olarak dile getirilen 50 TL'yi aşacak.

Motorin Avrupa Yakası'nda 47 lira 76 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 64 kuruşa, Ankara'da 48 lira 64 kuruşa, İzmir'de 48 lira 97 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 30 kuruşluk zam sonrası benzin Avrupa Yakası'nda 49 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 48 lira 94 kuruşa, Ankara'da 49 lira 94 kuruşa, İzmir'de 50 lira 27 kuruşa satılacak.

Bir emekli "Akaryakıta yapılan ve yapılacak zamları TÜİK enflasyon oranına yansıtacak mı çok merak ediyorum. İnanın birisini bana 'Bu ay enflasyon sıfır çıktı' dese inanırım. Kazıklanmaya çok iyi alıştık" dedi.