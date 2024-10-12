Fuzul Topraktan "Yeni Esenler" projesini tanıttı

Fuzul Topraktan, "Yeni Esenler" projesini düzenlediği tanıtım toplantısıyla yatırımcılarla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tam donanımlı site yaşamını ekonomik çözümlerle ulaşılabilir kılan bu projede yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'nin ilk adımı olan toprak yatırımını yapmalarının ardından inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

Konumuyla yatırımcılarına yeşil alan deneyimi sunacak olan Yeni Esenler projesi, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak.

62 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 4 blok 390 konuttan oluşurken, yatırımcılar 2+1'den 4+1'e kadar olan daire seçeneklerinden yararlanabilecek.

Tanıtım kapsamında, Fuzul Topraktan Yeni Esenler projesinin arsa payı 2 milyon liradan başlayan peşinatlarla satışa sunuldu.

Projede, 24 aya varan vade imkanları ile ödeme planları oluşturulurken, projenin inşaatına sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlanacak. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.

Proje, yüzme havuzu, spor alanı, yürüyüş alanları, çocuk oyun parkı, güvenlik, geniş peyzaj alanları sosyal alanlarıyla yatırımcılarına tam donanımlı bir site yaşamı sunarken, ulaşım akslarına olan yakınlığıyla da öne çıkıyor.

Yeni Esenler, Tekstilkent ve Giyimkent gibi ticari lokasyonların yanı başında Masko, İkitelli OSB, İstoç gibi merkezlere birkaç kilometrelik yakınlıkta bulunuyor. Form İstanbul, Venezia Mega Outlet ve Mall Of İstanbul gibi alışveriş merkezlerine ise 5-10 dakika gibi kısa sürede ulaşılabiliyor.

Lansman buluşmasında aynı zamanda Fuzul Topraktan'ın ilk projesi olan Başakşehir'in de canlı bağlantı yoluyla temel atma töreni gerçekleştirilirken, sahneye kurulan inşaat başlangıç butonu ile 82 konutluk arsa payının satışının tamamlandığı projenin inşaatı başlatıldı.

- "Ev sahibi olmak isteyenleri için alternatif bir model hayata geçirdik"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, kendileri için oldukça mutlu ve gururlu bir gün olduğunu belirtti.

Akbal, bir yandan "Yeni Esenler" projesini yatırımcılarıyla buluştururken, diğer yandan da ilk projeleri olan Başakşehir'in inşaat başlangıç törenini gerçekleştirmiş olduklarını ifade etti.

Fuzul Topraktan olarak, kısa zamanda birçok önemli işlere imza attıklarına dikkati çeken Akbal, şunları kaydetti:

"'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi' ile ev sahibi olmak isteyenleri için alternatif bir model hayata geçirdik. Bugüne kadar 1500'ün üzerinde konutun arzını gerçekleştirip, 1100 konutun da arsa payının satışını tamamladık. Yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine 1 yıl gibi bir sürede 6 proje geliştirmemiz de bu konuda doğru yolda olduğumuzun en büyük ispatıdır. İlk günkü yatırım ve değer üretme motivasyonumuzla çalışmalarımıza vites düşürmeden devam edeceğiz."