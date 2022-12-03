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Rusya'ya darbe petrolde işler karıştı. G 7 ülkeleri tavan fiyatta anlaştı

G 7 ülkeleri anlaştı Ruslara petrol darbesi geldi. Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole, tavan fiyat uygulanmasına ilişkin fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:43
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G 7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyatı koydu. Rusya'ya petrol darbesi

Rusya'ya darbe petrolde işler karıştı. G 7 ülkeleri tavan fiyatta anlaştı
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Bu karar ile G7 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna savaşında kar kaynaklarının kesilmesi yönündeki taahhütlerini yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, böylece Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalardaki olumsuz etkisinin de en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın 5 Aralık'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI UZUN SÜREDİR GÖRÜLÜYORDU

G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu. G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını önermişti.

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI İKİ AYDA BİR DEĞERLENDİRİLECEK

Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor. Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

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