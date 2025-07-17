G.Saray 20 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti!

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G.Saray 20 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti!

Galatasaray 20 milyon Euro'luk potansiyel teklife rağmen yıldız oyuncusu Davinson Sanchez ile sözleşme yenilemek istiyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Como’nun ilgisine rağmen deneyimli savunmacıyı bırakmaya niyetli değil.

DAVINSON SANCHEZ İLE SÖZLEŞME UZATILIYOR

Milliyet’in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, 2 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki Sanchez ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Planlanan anlaşmanın 3+1 yıllık olması beklenirken oyuncunun mevcut 3.2 milyon Euro’luk maaşı da 4.5 milyon Euro’ya yükseltilecek.

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İTALYANLARA RET

Serie A’ya bu sezon yükselen Como’nun, Sanchez için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilmişti. Ancak Galatasaray, geçen sezon gösterdiği performansla savunmanın kilit isimlerinden biri haline gelen Kolombiyalı oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor.

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