'G.Saray belki de kaybedecekti' diyerek açıkladı. Ahmet Çakar: Antalya'nın penaltısı verilmedi, kırmızı çıkaramadı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirdi.

'G.Saray belki de kaybedecekti' diyerek açıkladı. Ahmet Çakar: Antalya'nın penaltısı verilmedi, kırmızı çıkaramadı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Maçın kırılma anı belki de 77. dakika. Assombalonga'nın kafası gol olsa Galatasaray belki de puan kaybedecekti" diyen Çakar, Sabah'taki değerlendirmesinde hakem Zorbay Küçük'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Sonuçta Galatasaray iyi oynamadı. Temposu düşüktü.

- Hakem Zorbay Küçük'ü hiç beğenmedim. Çok yanlış yaptı.

- İlk yarıda Kazımcan'ın Yehezkel'e yaptığı hareket penaltı.

- Yine ilk yarıda Antalyalı oyuncunun Muslera'nın ayağına basması en azından sarı kart. Kart vermiyor kendine itiraz eden Muslera'ya kart gösteriyor. Muslera kendisini protesto edip alkışlıyor ikinci sarıdan atamıyor.

- İkinci yarı Kerem'e verdiği kart yanlış. Bazı kartları da es geçti.

- Sonuçta yükselen bir performans içindeydi ama dün gece başarısızdı.

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