G.Saray Davinson Sanchez ve Ndombele'nin maliyetlerini açıkladı. Dudak uçuklattı

Galatasaray gece yarısı iki transferi açıkladı. Davinson Sanchez ve Ndombele'nin maliyetleri de duyuruldu.

KAYNAK: AA
G.Saray Davinson Sanchez ve Ndombele'nin maliyetlerini açıkladı. Dudak uçuklattı

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin avro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.

NDOMBELE SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray Kulübü ayrıca Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin avro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

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