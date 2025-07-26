G.Saray genç yeteneği Trabzonspor'un elinden kaptı

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G.Saray genç yeteneği Trabzonspor'un elinden kaptı

Galatasaray, Trabzonspor'un transferini bitirme noktasına getirdiği genç yetenek Mustafa Duru'yu kadrosuna kattı.

Geleceğe yönelik transfer hamleleri yaparak akademisini güçlendiren Galatasaray, Altınordu’nun genç yetenekleri Mustafa Duru ve Arda Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Sarı Kırmızılılar yapılan anlaşmaya göre; iki oyuncu için Altınordu'ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan da %25 pay verecek.

TRABZONSPOR ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Mustafa Duru’nun transferi için daha önce Trabzonspor Altınordu ile anlaşsa da bordo mavili ekip 16 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna edemedi. Bunun üzerine devreye giren Galatasaray ise transferi tamamladı.

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