G.Saray geri sayıma geçti: Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon tamamlayarak armasına beşinci yıldızı ekleyen Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmak üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

OSIMHEN'İN GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Nijeryalı yıldız günlerdir Napoli ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki pürüzlerin giderilmesini bekliyordu. Ajansspor’dan Ayhan Şensoy’un haberine göre, taraflar arasındaki teminat sorununun çözülmesi halinde Osimhen, 22 Temmuz Salı günü İstanbul’a gelecek.

ANLAŞMA DETAYLARI

Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için Napoli’ye 40 milyon euro peşin ödeme yapacak. Kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödenecek. Transfer anlaşmasına göre, Osimhen önümüzdeki iki yıl boyunca Serie A’ya geri dönmeyecek.

NAPOLİ'DEN KRİTİK TAVİZ

Transferdeki en büyük engellerden biri daha ortadan kalktı. Gelen bilgilere göre Napoli, Osimhen’in olası bir sonraki satışından herhangi bir yüzde talep etmeme kararı aldı.

AVUSTURYA KAMPINA KATILMASI BEKLENİYOR

Osimhen’in İstanbul’a gelişi sonrası sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Nijeryalı golcü, ardından takımın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına dahil olacak.