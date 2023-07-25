G.Saray ile anılan Davidson Sanchez'in yeni rotası belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da top koşturan ve adı bir süredir Galatasaray ile anılan Kolombiyalı Davinson Sanchez'le yollar ayrılabilir.



İngiliz basınından Athletic'te yer alan habere göre; Kuzey Londra ekibinin Rusya ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Sanchez'in sözleşme şartlarında henüz anlaşma sağlamadığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Haberin devamında Kolombiyalı stoperle Real Betis, Sevilla ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilirken Sanchez'in Rusya'dan gelen teklifle ilgili henüz net bir karara varmadığı aktarıldı.



27 yaşındaki stoper, 2017'de Tottenham'la anlaşırken Premier Lig'de 142 maçta görev yapıp 3 gol ve 1 asist kaydetti.