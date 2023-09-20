G.Saray Kopenhag karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. Maçı hangi kanal şifresiz verecek

Türkiye'nin Avrupa kupalarında en çok maç yapan takımı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki yolculuğu bu akşam başlıyor.

Temsilcimiz Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maç ise Bayern Münih ile Manchester United arasında oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 maçın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, "Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başlamıştık. Geçen sezon şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı düşünmüştük. Genlerinde Avrupa olan, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mücadele eden Galatasaray'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olması, camiamız ve ülkemiz için çok değerli. Bizim en büyük hedefimiz de bu gruptan çıkabilmek. Zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Buruk, "Taraftarımızla birlikte çok önemli bir gün bekliyor. En önemli şey sabırlı olmak. Yarınki maçta da sabır çok önemli. İlk dakikadan son dakikaya kadar sabırlı olmamız lazım. Bazen skor geç gelebiliyor. Maçı 90 dakikaya yaymak ve oyuncuların hepsine destek vermek gerek. İnşallah olmaz ama hata da yapılabiliriz. Bu durumda da oyuncularımıza çok önemli bir destek gerekiyor. Oyuncularımız yarınki maça hazır. En iyi kadromuzla sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak" dedi.

Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak Galatasaray-Kopenhag maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Fanatik'teki habere göre; Azerbaycan kanalı CBC Sport, Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Buruk'un Ziyech'i ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi. Temsilcimiz sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Ziyech, Icardi.

