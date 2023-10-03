G.Saray Manchester United karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İşte maçın şifresiz yayınlanacağı kanal

Avrupa fatihi Galatasaray, bu akşam zorlu bir sınava çıkıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz 2. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'la karşı karşıya gelecek,

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 309 kez mücadele etti.

Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 309 müsabakada 111 galibiyet, 83 beraberlik ve 115 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz temsilcileriyle ise 21 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti.

Cimbom bu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.

Manchester United-Galatasaray maçı EXXEN'den ekrana gelecek. Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan da şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahaya süreceği 11'le ilgili kararını verdi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Manchester United'ın muhtemel 11'i de şöyle:

Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Antony, Fernandes, Rashford, Hojlund.