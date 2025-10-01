G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılara zaferi getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ancak karşılaşmanın ardından Mauro Icardi’nin tavırları dikkat çekti.

ICARDI TAKIMIN GALİBİYET SEVİNCİNE KATILMADI

Galatasaraylı futbolcular maç sonu büyük bir coşku yaşarken Arjantinli golcünün bu sırada sevinç yumağına katılmayarak takım arkadaşlarını kenardan izlemesi Icardi’nin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

GALİBİYET PAYLAŞIMI DA YAPMADI

Mauro Icardi’nin maç sonrası sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunmaması da taraftarlar arasında merak uyandırdı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun mutsuz görüntülerine dikkat çekerek bir sorun olup olmadığına dair endişelerini dile getirdi.

MAÇA YEDEK BAŞLAMIŞTI

Arjantinli forvet, Liverpool karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. 72. dakikada galibiyetin mimarı Victor Osimhen’in yerine oyuna dahil olan Icardi, kalan dakikalarda skora etki edemedi.