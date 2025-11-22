Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Dayanışma, Eşitlik, Sürdürebilirlik temasıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak.

Zirvenin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, afetlere karşı direnç, temiz enerjiye adil geçiş için finansman ve düşük gelirli ülkelere borç sürdürülebilirliği sağlanması gibi başlıklar yer alıyor.

Güney Afrika, bu yılki zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunlarını gündeme taşımayı hedefliyor.

ERDOĞAN ZİVEYE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Güney Afrika’ya gitti. Zirvenin yapılacağı alana giriş yapan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşecek. Erdoğan ayrıca, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" teması altında yapılacak oturumlarda konuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

ABD ZİRVEYE KATILMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik “ırk temelli ayrımcılık” iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmayacağını açıklamış ve toplantının Güney Afrika’da yapılmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirmişti.

Beyazlara yönelik şiddet iddialarını reddeden Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise boykot kararının “ABD’nin kendi kaybı” olacağını söylemişti.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre Trump yönetimi, zirvenin sonunda ortak sonuç bildirisi yayımlanmaması yönünde Pretorya yönetimine diplomatik baskı uyguluyor.

Pretorya yönetimi ise zirvenin sonunda ortak bildiri yayımlanmasını hedefliyor ve bu yöndeki temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan, Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika, dışişleri bakanlarıyla temsil edilecek.

AFRİKA BİRLİĞİ İLK KEZ DAİMİ ÜYE

Kıtada düzenlenen ilk G20 Zirvesi, aynı zamanda Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor.

Bu adım, Afrika’nın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Zirvede AfB'yi Dönem Başkanı ve Komorlor Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali temsil edecek.