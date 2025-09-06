G20 Zirvesi Trump'ın Miami'deki golf otelinde yapılacak

Düzenleme: Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılmasını planladıklarını ancak bu organizasyondan para kazanmayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

abd.jpg

Bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirten Trump, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söyledi.

Trump, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de yapılacağını hatırlatarak, söz konusu zirveyi kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladıklarını aktardı.

abd4.jpg

Söz konusu organizasyon için Doral'ın en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Trump, bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacaklarını, amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, zirvenin 14-16 Aralık 2026'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi: İşçinin cebindeki para böyle buharlaştırıldı!
Yeniçağ Gazetesi: İşçinin cebindeki para böyle buharlaştırıldı!
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden bebek müjdesi!
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çiftinden bebek müjdesi!
G20 Zirvesi Trump'ın Miami'deki golf otelinde yapılacak
G20 Zirvesi Trump'ın Miami'deki golf otelinde yapılacak
Işıkta bekleyen araca çarpıp takla attı
Işıkta bekleyen araca çarpıp takla attı
8 ilde sıcaklıklar hızla düşecek
8 ilde sıcaklıklar hızla düşecek