G7 Ticaret Bakanları toplantısına Türkiye de davet edildi

Kaynak: Haber Merkezi
G7 Ticaret Bakanları toplantısına Türkiye de davet edildi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'nin küresel ekonominin sorunlarını çözmek için öncelikli gördükleri ülkelere kapılarını açacaklarını açıkladı. Tajani, Türkiye'nin de dahil olduğu 6 ülkenin bu kapsamda davet edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkenin güneyinde yer alan Reggio Calabria'da 16-17 Temmuz tarihlerinde G7 ülkelerinin ticaret bakanlarını ağırlayacak. Bu önemli toplantıya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Tajani, görüşmelerde dört ana önceliğin ele alınacağını belirtti. Bu öncelikler arasında Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu ile çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda adil rekabet koşullarının sağlanması, ticarette çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve ekonomik dayanıklılık ile güvenliğin artırılması yer alıyor. Tajani, bu konuların G7 Ticaret Bakanları toplantısının ana gündem maddeleri olacağını vurguladı.

GAZZE İÇİN GIDA PROJESİ

G7 Ticaret Bakanları toplantısında, Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşlarıyla Mart ayında başlatılan "Gazze için Gıda" projesine dair bir sunum yapacağını belirten Tajani, G7'nin küresel ekonominin temel sorunlarını ele alırken muhataplarına kapılarını açması gerektiğini vurguladı. Tajani, G7'nin kapalı bir organizasyon olmaması gerektiğini ifade ederek, Brezilya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi milyarlarca insanın yaşadığı ülkelerin katılımını istediğini söyledi.

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İLK GÜN OTURUMUNA TİCARET BAKANI BOLAT'IN KATILMASI BEKLENİYOR

G7 Ticaret Bakanları toplantısının ilk günkü oturumlarına Türkiye'yi temsilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.

Basın toplantısında dış politika konularına da değinen Tajani, Çin'in yapıcı ilişkiler kurulması gereken bir rakip olduğunu belirtti. Ayrıca, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni'nin Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Tajani, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Çin'den beklentilerini şu şekilde ifade etti:

"Çin'in Rusya'ya askeri destek vermemesini, yasa dışı işgal edilen toprakları bırakmaya ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile barış görüşmelerine başlamaya ikna etmesini umuyoruz. Çin, Rusya'yı bu yolda teşvik etmek için aktif bir rol oynayabilir."

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