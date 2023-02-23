G7 ülkeleri, Ukrayna'ya ekonomik desteği bu yıl için 39 milyar dolara çıkardı

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenledikleri toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamanın başında, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı derin üzüntü duyulduğu, depremden etkilenen insanlara desteğin sürdüğü kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü arifesinde, savaş ve Rusya'nın gıda ve enerjiyi silah haline getirmesinin neden olduğu küresel ekonomik zorlukları ele almak için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinde kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın acil kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki kararlılığın sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ukrayna hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılı için bütçe ve ekonomik destek taahhüdümüzü 39 milyar dolara çıkardık." ifadesi kullanıldı.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının açıklamasında, Ukrayna'ya mart ayı sonuna kadar "güvenilir, iddialı, tamamen finanse edilmiş ve uygun şekilde şartlandırılmış" bir program sunması için de IMF'ye çağrıda bulunuldu.