G7 ülkelerinden kritik yapay zeka açıklaması

G7 ülkeleri yapay zeka için ortak bir açıklamalarında yapay zekada riske dayalı denetleyici düzenlemenin oluşturulmasına karar verdiklerini açıkladı.

G7 ülkelerinden kritik yapay zeka açıklaması

G7 ülkeleri tarafından paylaşılan ortak açıklamada, yapay zeka konusu da değerlendirildi.

Japonya’da bir araya gelen ülkeler, yapay zeka için uluslararası bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca gizlilik kaygıları ve kötüye kullanım açısından önlem alınması önerisi yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, “G7 ülkeleri, yapay zekanın topluma ve ekonomiye sağlayabileceği potansiyel faydaların farkında. Ancak bu teknolojilerin kötüye kullanımı önlemek için dikkatli yönetim ve gözetim gerektirdiğini de kabul edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Japonya’daki iki günlük toplantıda; veri gizliliği, siber güvenlik ve gelişen teknolojilerin düzenlenmesi dahil olmak üzere dijital ekonomiyle ilgili çeşitli konuları alındı. Buna göre ülkeler, yapay zekayı teşvik edecek ancak ortak bir yasa tasarısı üzerinde çalışacak.

G7 ayrıca ChatGPT gibi araçlarda kullanılan verilerin gizliliğini ele aldı. Verilerin güvenli şekilde transfer edilmesini sağlayacak uluslararası bir düzenleme oluşturulması gerektiği söylendi.

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