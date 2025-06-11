Gabar Dağı’nda can pazarı! Film sahneleri aratmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şırnak’taki Gabar Dağı’nda petrol çalışması sırasında kayalıklardan düşen TPAO personeli Hüseyin Varol, film sahnelerini aratmayan bir şekilde kurtarıldı. Askeri helikopterle alınan Varol, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde petrol üretim çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı'nda meydana geldi. Sahadaki çalışmalar sırasında TPAO personeli Hüseyin Varol, iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından askeri helikoptere alınan Varol, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

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