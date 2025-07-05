Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Gabar Dağı’ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Bölgede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve toplam 37 personel ile müdahale edildi.

Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri ve ekibi de çalışmalara destek verdi.

Petrol kuyularına yakın mesafede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisi ile birlikte geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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