Gabar'dan petrol fışkırıyor vatandaş fiyatlara isyan ediyor. Erdoğan "Şeytanın bacağını kırdık" diye müjdeledi ama...

Erdoğan "Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı, emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli hamleler yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir. Kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleriyle bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıyoruz" dedi.

"MUHALEFET ALAY ETMİŞTİ"

Konuşmasında Gabar'daki üretimle ilgili bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk açıkladığımızda muhalefet partilerin her seçim öncesi 'petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetleri için 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi" diye konuştu.

"3 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR"

Erdoğan "Mevcut keşif alanlardaki saha geliştirme faaliyetlerini 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, yeni bir rekor kırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Öte taraftan Sakarya Gaz Sahasında 1. fazı başarıyla tamamladık. Mevcut durumda 12 kuyudan günlük bazda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğal gaz ihtiyacı buradan karşılanıyor" diye konuştu.

Brent petrol fiyatının bugün saat 11.55 itibarıyla varilinin 61.29 dolardan işlem gördüğünü belirten bir vatandaş "Petrol fiyatları en düşük seviyede. Gabar'dan da petrol fışkırıyor. Ama biz hala motorin ve benzinin litresine 45 TL'nin üzerinde fiyat ödeyerek alıyoruz. Diğer ülkelerin asgari ücretleriyle kıyasladığımızda litre olarak en az akaryakıtı biz alıyoruz. Bir asgari ücretli bir aylık maaşıyla 500 litreden az yakıt alıyor" dedi.

Motorin fiyatlarının düşmemesini bütçedeki açığa bağlayan bir başka kişi de "Üretim yapamayan Türkiye çarkını vatandaştan aldığı vergilerle sağlıyor. Vatandaş ayın ortasını bile nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. En ucuz meyvenin kilosu 40 TL'den başlıyor. Kırık yumurta, kırık peynir ya da lor peynirini fiyatından dolayı tercih ediyor. Yanına da ucuza satılan bayat ekmeği alıyor" diye konuştu.