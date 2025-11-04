Gabar’ın 2 bin 500 yıllık gizli apartmanı: 7 katlı mağara mucizesi! İşte tarihçesi

Gabar Dağı, 20. yüzyılın sonlarında terör olayları nedeniyle yasaklı bir bölgeydi; bu, mağaranın uzun süre gizli kalmasına neden oldu. 2021'den itibaren güvenlik önlemleriyle erişim serbestleşti ve Şırnak Üniversitesi gibi kurumlar trekking etkinlikleri düzenleyerek tanıtıma başladı. 2025'te keşfedilen "Hazara Mağara Şehri" ile birlikte, Ulya Şeyhan'ın turizm potansiyeli vurgulandı; Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz, bölgenin "insanlık tarihinin büyük işlerini" yansıttığını belirtti.

Günümüzde doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve kültürel turlar için popüler bir rota haline gelmiş, ancak tahribat nedeniyle koruma çalışmaları devam etmektedir.Bu mağara, Mezopotamya'nın gizemli mirasını simgelerken, bölgenin huzur ortamıyla turizme açılması, tarih meraklıları için yeni bir keşif kapısı aralamıştır. Ziyaret için yerel rehberler önerilir, zira arazi zorludur.