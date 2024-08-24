Gabi Guimaraes ile Isabella Haak'ın hasreti son buldu

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Gabi Guimaraes ile Isabella Haak'ın hasreti son buldu

Kadın voleybolunun iki ünlü oyuncusu VakıfBank'tan sonra yine aynı takımda buluştu.

Gabi ile Isabella'nın hasreti son buldu

İsveç kadın voleybolunun önemli oyuncusu Isabella Haak, 2019-2022 yılları arasında VakıfBank'ta forma giymişti. Daha sonra da İtalya'nın Imoco takımına transfer oldu. Hala orada oynuyor.

Brezilya kadın volebyolunun ünlü ismi Gabi Guimaraes de 2019-2024 yılları arasında VakıfBank'ta yer aldı, hatta kaptanlığını yaptı. Geçen sezonun sonunda ayrıldı ve o da İtalya'nın Imoco takımına gitti.

Türkiye'de birlikte oynarken çok iyi iki arkadaş oldukları bilinen Isabella ile Haak 2 yıl sonra yine aynı takımda buluştu.

Imoco takımı böylece gücüne güç kattı ve Avrupa Şampiyonası için en iddialı takımlardan biri haline geldi.

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