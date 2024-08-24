Gabi Guimaraes ile Isabella Haak'ın hasreti son buldu

Gabi ile Isabella'nın hasreti son buldu

İsveç kadın voleybolunun önemli oyuncusu Isabella Haak, 2019-2022 yılları arasında VakıfBank'ta forma giymişti. Daha sonra da İtalya'nın Imoco takımına transfer oldu. Hala orada oynuyor.

Brezilya kadın volebyolunun ünlü ismi Gabi Guimaraes de 2019-2024 yılları arasında VakıfBank'ta yer aldı, hatta kaptanlığını yaptı. Geçen sezonun sonunda ayrıldı ve o da İtalya'nın Imoco takımına gitti.

Türkiye'de birlikte oynarken çok iyi iki arkadaş oldukları bilinen Isabella ile Haak 2 yıl sonra yine aynı takımda buluştu.

Imoco takımı böylece gücüne güç kattı ve Avrupa Şampiyonası için en iddialı takımlardan biri haline geldi.