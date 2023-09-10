Gabon'da geçiş hükümeti kuruldu

Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından geçiş hükümetinin üyeleri belli oldu.

KAYNAK: AA
Gabon'da geçiş hükümeti kuruldu

"Geçiş hükümetinin başbakanı" olarak 7 Eylül'de atanan Raymond Ndong Sima, 26 üyeli geçiş hükümetini kurdu.

Askeri müdahale ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo hükümetinden bazı isimlerin de yer aldığı yeni kabinede, Bongo döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hermann Immongault İçişleri Bakan Yardımcılığına getirildi.

İletişim Bakanlığına getirilen Yarbay Ulrich Manfoumbi, aynı zamanda askeri yönetimin sözcülüğü görevini üstlendi.

Dışişleri Bakanı Regis Onanga Ndiaye, Ekonomi Bakanı da Mays Mouissim oldu.

Gabon'da faaliyet gösteren Fransız madencilik şirketi Eramet'in eski yöneticilerinden Marcel Abeke'nin Petrol Bakanı olarak atanması ise dikkati çekti.

İngiliz-Gabon vatandaşı Su ve Orman Bakanı Lee White'ın koltuğuna da Albay Maurice Tocui oturdu.

GABON'DA DARBE

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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