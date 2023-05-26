Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi

Üniversite öğrenimi için geldiği Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ülkesine gönderildi.
Dina'nın cenazesi annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler tarafından üç gün önce Bahçelievler'deki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınmıştı.
Bir cenaze firması tarafından işlemleri yürütülen Ibouanga'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Dina'nın cenazesi İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçağıyla saat 08.30'de Gabon'a gönderildi.
NE OLMUŞTU:
Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (17) ait olduğu belirlendi.
Dinabongho´nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KOŞARAK ÇALILIK ALANA İLERLEDİ
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho´nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.
4 KEZ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 3´ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı.
ÇIPLAK AYAKLA KOŞTUĞU GÖRÜNTÜ BASINA YANSIDI
Dina´nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük´ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer aldı.
Dina´nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu´na nakledildiği ortaya çıktı.
DİNA UYUŞTURUCU KULLANMAMIŞ
İstanbul Adli Tıp Kurumu 1´inci İhtisas Kurulu´nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho´nun uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi.
Genç kızın cesedinin üzerinden çıkan hapların alerji tedavisi için kullanıldığı ifade edilirken, kanında bunun yanı sıra ağrı kesici etken madde belirlendi.
BİRİNİN BOĞUP BOĞMADIĞI BELİRLENEMEDİ
Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi.
Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi.
'İNTİHAR MI CİNAYET Mİ' YANIT VERİLEMEDİ
Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oy birliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.