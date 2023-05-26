Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi

Üniversite öğrenimi için geldiği Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ülkesine gönderildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 1

Dina'nın cenazesi annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler tarafından üç gün önce Bahçelievler'deki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınmıştı.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 2

Bir cenaze firması tarafından işlemleri yürütülen Ibouanga'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 3

Dina'nın cenazesi İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçağıyla saat 08.30'de Gabon'a gönderildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 4

NE OLMUŞTU:

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 5

Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (17) ait olduğu belirlendi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 6

Dinabongho´nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 7

KOŞARAK ÇALILIK ALANA İLERLEDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho´nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 8

4 KEZ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3´ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 9

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 10

ÇIPLAK AYAKLA KOŞTUĞU GÖRÜNTÜ BASINA YANSIDI

Dina´nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük´ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer aldı.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 11

Dina´nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu´na nakledildiği ortaya çıktı.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 12

DİNA UYUŞTURUCU KULLANMAMIŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1´inci İhtisas Kurulu´nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho´nun uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 13

Genç kızın cesedinin üzerinden çıkan hapların alerji tedavisi için kullanıldığı ifade edilirken, kanında bunun yanı sıra ağrı kesici etken madde belirlendi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 14

BİRİNİN BOĞUP BOĞMADIĞI BELİRLENEMEDİ

Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 15

Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 16

'İNTİHAR MI CİNAYET Mİ' YANIT VERİLEMEDİ

Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oy birliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

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Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi 17
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