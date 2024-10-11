Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu! Beşiktaş açıklama yaptı

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Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu! Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan futbolcunun TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista’nın durumu netlik kazandı. Tedavisi süren tecrübeli oyuncunun, 20 Ekim'de oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtilmişti.

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Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst takıma 4 gün izin verdi.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta salı günü yeniden top başı yapacak.

Teknik Direktör Bronckhorst, zorlu fikstür öncesi takımın izin yaparak aileleriyle vakit geçirmesi ve moral depolamasını istediği öğrenildi.

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