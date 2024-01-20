Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde başrolleri Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan paylaşıyor. Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar yeni bölüm ne zaman?

GADDAR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar dizisinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor.

FOX TV'de ilk bölümüyle görücüye çıkan Gaddar dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Gaddar’ın yeni bölümü 26 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

GADDAR KONUSU NEDİR?

Uzun bir askerlik görevinin ardından evine dönen Dağhan (Çağatay Ulusoy), beklediği huzurlu ortamdan uzak bir manzara ile karşılaşır. Sevdiği kız Aydan'ın (Sümeyye Aydoğan) sessizce ayrıldığını, kardeşi Rüzgar'ın (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düştüğünü fark eder. Dağhan, hayatının altüst olduğu bu yeni gerçeklikle yüzleşir. Aniden gaddar bir değişime uğrayan Dağhan'ın hayatı, bu dönüşümün etrafında şekillenen bir hikayenin başlangıcını işaret eder.