Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Her yıl gelenekse olarak Gadir-i Hum Bayramı kutlanmaktadır. Hicri takvime göre kutlanan Gadir-i Hum Bayramı’na ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Ülkemizde Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere kutlanan Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle her yıl kutlanmaktadır. Peki, Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Hazreti Muhammed'in hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, ülkemizde Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere kutlanıyor.

Gadir Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramına ilaveten Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanır.

Hz. Muhammed’in Hz. Ali'ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler.

GADİR HUM NEDİR?

Gadir-i Hum Bayramı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor.

Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü “Gadir Hum Bayramı” olarak kutlanıyor.

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. Bu özel gün bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.

Gadir-i Hum Bayramı bu yıl 6 Temmuz 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ NELER?

Gadir-i Hum Bayramı gününde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

Herkesin bir parça katkı sunduğu Hirisi başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılmaktadır.

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