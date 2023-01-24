Diyarbakır emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan suikasta uğrayarak vefat etti. Vefatının 22. Yılında Diyarbakır emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan yurdumuzun dört bir yanında anılıyor. Peki, Gaffar Okkan kimdir ne zaman öldürüldü? Gaffar Okkan’ın katilleri kim?

Diyarbakır emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan uğradığı suikast sonucu 24 Ocak 2001 yılında vefat etti. Ali Gaffar Okkan vefatının 22. yılında yurdun dört bir yanında anılıyor. Peki, Gaffar Okkan kimdir ne zaman öldürüldü? Gaffar Okkan’ın katilleri kim?

GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Gaffar Okkan, Sakarya ilinin Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji’nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Komiser Yardımcısı olarak atandı.

Ali Gaffar Okkan, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Bu ilde Ali Gaffar Okkan 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Ali Gaffar Okkan, 6 Aralık 1993 tarihinde 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfî ederek Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada Ali Gaffar Okkan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

Ali Gaffar Okkan Kars Emniyet Müdürü iken, Diyarbakır gibi yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ile emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu’nun İstanbul Beykoz’daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı.

Ali Gaffar Okkan, Hizbullah’ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

GAFFAR OKKAN SUİKASTİ NASIL OLDU?

Ali Gaffar Okkan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makâmından Valilik Binası'na makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu Ali Gaffar Okkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu cinâyet hâlâ çözülememiş olmakla birlikte, Hizbullah tarafından işlenildiği iddia edilmektedir. Hakkında pek çok gazete yazısı ve kitap yazıldı.