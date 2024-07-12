Gaga Bulut tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunu engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Gaga Bulut" isimli sosyal medya hesabını kullanan Bulut Altuğ'u (27), Karşıyaka'daki adresinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde, Altuğ'un sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildi. Altuğ'un bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulut Altuğ, daha önce de çeşitli suçlardan soruşturma geçirmişti. Geçmişte Cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlamalarla ilgili birimlerce hakkında soruşturmalar yürütülmüştü.

Özellikle 30 Aralık 2022 tarihinde, Telegram adlı sosyal medya uygulamasında açtığı kanalda cinsel içerikli videolar paylaştığı ve videolardaki kişilere görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.