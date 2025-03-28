Gagavuz Türklerinin seçtiği Başkan Gutul gözaltına alındı! Türk Dünyası sessiz kalmamalı

Gagavuz Türklerinin başkanı Evghenia Gutul gözaltına alındı. Türkiye'ye gelmek üzere iken gözaltına alınan Gutul, Gagavuz Türklerinin seçimle iş başına gelmiş olan başkanı...

Habererk Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteci İsmail Türk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası bu adaletsizliğe sessiz kalmamalıdır." dedi.

İsmail Türk'ün açıklamalarının tamamı şöyle:

"Gagavuz Türklerinin demokratik iradesiyle seçtiği başkanı Sayın Evghenia Gutul, Türkiye'ye gitmek üzereyken Moldova yönetimi tarafından Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı. Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası bu adaletsizliğe sessiz