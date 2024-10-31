Gala tarzıyla olay oldu! Sık sık arkasını dönüp poz verdi

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Gala tarzıyla olay oldu! Sık sık arkasını dönüp poz verdi

Seksenler'de 'Funda' karakteri ile hafızalara kazınan Gülin İyigün Sıfır Kilometre filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni filminin galasına cesur tarzıyla damga vuran İyigün sık sık arkasını dönüp poz verdi.

Seksenler dizisinde hayat verdiği Funda karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Gülin İyigün yeni filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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CESUR TARZIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sıfır Kilometre filminin galasına damga vuran ünlü isim cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Gülin İyigün geceye siyahlar içerisinde derin sırt dekolteli bir elbise ile katıldı. Önden siyah düz bir elbiseye benzeyen İyigün'ün elbisesinin arka detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

ARKASINI DÖNEREK POZ VERDİ

Gülin İyigün, elbisesinin arkasındaki ışıltılı sarkıt boncuklarla süslenmiş etek detayını çok sevdi. Ünlü oyuncu bu detayı göstermek için sık sık arkasını dönerek poz verdi.

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